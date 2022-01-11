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Dünya En eski milli kütüphanede bakın kaç el yazması Kur’an var
Dünya

En eski milli kütüphanede bakın kaç el yazması Kur’an var

Dünyanın ilk ve en büyük milli kütüphanesi unvanını elinde bulunduran Fransa Ulusal Kütüphanesi’nde farklı zamanlara ve farklı dillere ait 250 bin cilt civarında yazma eser bulunuyor. Milli Kütüphane'nin “Doğu kitapları”na ayrılmış salonunda yaklaşık bin 200 değerli el yazması yer alıyor. Bunun önemli bir bölümünün Kur’an'ın çok seçkin yazmalarına ayrıldığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 00:31:00 -
En eski milli kütüphanede bakın kaç el yazması Kur’an var

Münübe Yılmaz

Dünyanın ilk ve en büyük milli kütüphanesi unvanını elinde bulunduran Fransa Ulusal Kütüphanesi, yüzyıllar boyunca yazılmış İslami el yazmaları koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Paris'teki kütüphanenin 1721 yılında başlayan el yazması bölümünde, farklı zamanlara ve farklı dillere ait 250 bin cilt civarında yazma eser bulunuyor. Louvre Müzesi yakınındaki kütüphanede dile göre sıralanmış 10 bin cildin üstünde değerli ortaçağ el yazması yer alıyor.

Milli Kütüphane'nin “Doğu kitapları”na ayrılmış salonunda Türkçe, Farsça, İbranice, Japonca, Hintçe vb. kitaplar da bulunuyor. 

Yüzyıllar boyunca yazılmış İslami el yazmaları koleksiyonlarını toplayan ve satın alma ya da bağış yoluyla sayılarını her geçen gün artıran Fransa Ulusal Kütüphanesi’nde yaklaşık bin 200 değerli el yazması yer alıyor. Bunun önemli bir bölümünün Kur’an'ın çok seçkin yazmalarına ayrıldığı belirtiliyor.

Örneğin 7. yüzyılın sonları veya 8. yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin edilen 98 sayfalık bir el yazmasının Mısır'ın Fustat kentindeki Amr Camii'nde bulunduğu, bu Kur'an’ın 70 sayfasının Fransa Ulusal Kütüphanesi’nde korunduğu ifade ediliyor.

 

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