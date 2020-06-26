En düşük memur SGK Bağkur emekli aylığı ne kadar?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Açıklanan ocak-mayıs enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.200 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.962 liraya yükselecek.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

TÜİK, ocak-mayıs enflasyonunu açıkladı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Buna göre şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 0.57 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Eğer haziran enflasyonu da yüzde 4’ün üzerinde olursa, 3.2 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisi yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da alabilecek. Memur ve emeklileri bu yılın başında yüzde 4 zammın üzerinde yüzde 1.50 enflasyon farkı ile birlikte maaşlarını yüzde 5.50 zamlı aldı.