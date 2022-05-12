Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı maaşlarına temmuz ayında uygulanacak olan zam oranında. Peki, emekli maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılır? En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

En düşük memur emekli temmuz zammı ne kadar?

Gözler temmuz ayı emekli memur maaş zam oranına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, memur ve emekli maaş zam oranına ilişkin Haber7'ye konuştu. Kaya, mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının ilk 4 aydaki verilere paralel gelmesi durumunda yapılacak zam oranının yüzde 40’ı aşacağını söyledi.

Yılbaşında memur ve emekli maaşlarına ciddi artış yapıldığını hatırlatan Kaya, verilen zamların 4 aylık süreçte enflasyondaki ciddi artış nedeniyle erdiğini söyledi. Özgür Kaya, Temmuz ayında TÜİK tarafından yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla tablonun daha da netleşeceğini söyledi.

En son açıklanan yüzde 7,25’lik Nisan ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk 4 ayını değerlendiren Kaya, oranın dört ayın toplamında yüzde 31,7’ye ulaştığını söyledi. Mayıs ve Haziran aylarının da ekleneceğini belirten Kaya, kalan 2 aylık enflasyonun da yüzde 7 sevilerinde gelmesi durumunda Temmuz ayında otomatik olarak yüzde 40 ile yüzde 43 arasında bir zam geleceğini söyledi.