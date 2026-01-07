En düşük emekli maaşı ve en düşük emekli aylığı ne zaman belli oluyor? Toplantı bu akşam

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
En düşük emekli maaşı ve en düşük emekli aylığına yönelik Yapılan açıklamada kritik toplantının, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu akşam yapılması bekleniyor. Emekli zammı için hesaplamalar hız kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin zam oranları resmiyet kazandı. Ancak kök maaş sorunu nedeniyle yaklaşık 4 milyon emeklinin zamdan tam olarak yararlanamama riski, "en düşük emekli aylığı" düzenlemesini hükümetin öncelikli gündem maddesi haline getirdi. Peki, en düşük emekli maaşı ne zaman belli oluyor?

Toplantıya;

•Cevdet Yılmaz (Cumhurbaşkanı Yardımcısı)

•Mehmet Şimşek (Hazine ve Maliye Bakanı)

•Vedat Işıkhan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

•Abdullah Güler (AK Parti Grup Başkanı)

katılacak. Zirvede, bütçe disiplini ve emeklilerin alım gücü arasındaki denge gözetilerek yeni taban maaş rakamı üzerinde uzlaşılması bekleniyor.

Mevcut sistemde en düşük emekli maaşı, TÜİK'in 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda yüzde 12.19 zamlanarak 18,938,77 TL oldu. Ancak enflasyon farkı kök maaşlara uygulandığı için, kök maaşı düşük olan yaklaşık 4 milyon emekli, yapılan oransal zamlara rağmen toplamda mevcut taban maaşın altında kalabiliyor. Bu durumdaki emeklilerin mağduriyetini önlemek amacıyla taban maaşın yukarı çekilmesi planlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Piyasa beklentileri ve yapılan analizlere göre, en düşük emekli maaşının 18.900 TL ile 22.600 TL bandı arasında bir noktaya çekilmesi öngörülüyor.

Bazı kaynaklar, enflasyon farkıyla birlikte bu rakamın 19 bin TL seviyesine çıkabileceğini belirtirken, daha kapsamlı bir iyileştirme ile 22.669 TL seviyelerinin de masada olduğu ifade ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK
Toplantıdan çıkacak kararın ardından hazırlanan düzenleme bir torba kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak.

Düzenlemenin Ocak ayı içerisinde yasalaşması ve oluşan maaş farklarının emeklilerin hesaplarına ay sonuna kadar yatırılması hedefleniyor.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kira artış oranlarına care başkanlar

Lütfen

OSMAN AYDIN

2000 ENEJLILERIN MAAŞLARI ÇOK DÜŞUK SADECE EN DUŞUK DUZENLEMESI BUNLARIDA KABLAMALIDIR EN AZINDAN MEMUR EMEKLISIYLE EŞITLENMELIDIR DAHA ÖNCEDE SSK FAZLA CIKINCA AYNI CATI ALTINDA DEYE MEMUR EMEKLISINEDE AYNI HAK VERILDI BIZI UVEY EVLAT GÖRMEYIN BIZDE BU VATANA HIZMET ETTIK YURT DIŞINDA ÇALIŞTIK ULKEMIZE DÖVUZ GONDERDIK BIZ DOVIZ GÖNDERIYORDUK BAKA TURK LIRASI OLARAK ÖDUYORDU EMEKLI AYLIĞIM BAĞLANDIĞI ZAMA ASGARI UCRET VE EN DÜŞUK EMEKLI AYLIĞINDAN YUZDE 45 FAZLAYDI NASIL OLDUYSA ŞIMDI ASGARI UCRETIN ALTINDA EN DÜSUK EMEKLI AYLIĞINDANDA BIRAZ YUKARDA 19 GRAM ALTINA DENK GELEN MAAŞIM ERIDIERIDI ŞIMDI ÜÇ BUÇUK GRAM ANCAK ALIYOR ALIM GUCUMUZ ÇOK DÜŞTU MAĞDUR OLDUK
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
