En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici enflasyonunun haziran ayında yüzde 0.03, ilk 6 aylık dönemde de yüzde 5.01 oranında arttığını açıkladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine gelen zam zam oranları da belli olmuş oldu. Memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine gelen zam ne kadar? Emeklilere gelen zam oranları ve en düşük emekli maaşına gelen zam miktarı ne kadar? Ocak zammıylı birlikte 11.690 TL maaş alan genel müdür temmuz zammıyla birlikte 12.393 TL maaş alacak. Memur ocak zammıyla 3.786 TL maaş alırken temmuz zammıyla birlikte 4.014 TL maaş alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici enflasyonunun haziran ayında yüzde 0.03, ilk 6 aylık dönemde de yüzde 5.01 oranında arttığını açıkladı. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yüzde 5.01 zam yapıldı. Memur emeklilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanında yüzde 1.01 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 6.01 oranında zam yapılmış olundu. Haziran enflasyonun yüzde 0.03 artması çalışanların alacağı zam oranında belirleyici oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayı için yüzde 4 zam almışlardı. 6 aylık enflasyon yüzde 5.01 olduğu için memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı maaş ve aylıklarına 1.01 puan enflasyon farkı zammı yapılacak. Buna ilaveten yüzde 5 de toplu sözleşme zammı verilecek. Böylece toplam zam oranı yüzde 6.01'de kalacak. Bu zamlarla en düşük memur maaşı 193 lira artışla 3 bin 417 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 138 lira artışla 2 bin 435 liraya yükselecek.