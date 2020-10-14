En derin okyanus sıcaklıkları önceden düşünülenden daha hızlı yükseliyor

Atlantik Okyanusu'nda Uruguay açıklarındaki dört farklı derinlikteki istasyonlarda kaydedildiği üzere sıcaklıklar önceden düşünüldüğünden daha hızlı artıyor. 2009 ve 2019 yılları arasında, 1.360m (4.462ft) ile 4.757m derinlik arasındaki noktalardaki su, 0.02-0.04C ile ısındı.

Bu değişiklik küçük görünebilir, ancak önemli olduğu düşünülüyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nde (NOAA) oşinograf ve Jeofizik Araştırma dergisinde yayınlanan çalışmanın baş yazarı Christopher Meinen, "Derin okyanusun ne kadar büyük olduğunu düşünüyorsanız, bu muazzam miktarda bir ısı" diye konuştu.

Genel fikir birliği derin okyanusun ısındığı yönündeyken, bilim adamları her 10 yılda bir araştırma gemilerinden toplanan verilerin anlık görüntüsüne güvenmek zorunda kaldılar.

Bilim insanları, yüzyılın sonunda yüksek seviyelerde iklim kirliliğinin okyanusun daha derinlerine nüfuz ederek derin deniz canlılarını tehdit edeceğini düşünüyor.