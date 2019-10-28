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Otomotiv

En değerli otomobil markası: Toyota

Toyota, “2019 Dünyanın En değerli Markaları” araştırmasında birinci sıradaki yerini korumayı başardı.

2019-10-28 13:33:00 -
En değerli otomobil markası: Toyota

Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen “2019 Dünyanın En değerli Markaları” araştırmasında marka değerini geçen yıla oranla yüzde 5 oranında artırarak tüm otomobil markaları arasında birinci sıradaki yerini korumayı başardı.

2004 yılından bu yana sektöründe birinci sırada yer alan Toyota, marka değeri ile tüm sektörler içinde de bir önceki yıla göre yine yerini sağlamlaştırarak 7’inciliğini sürdürdü.

Interbrand tarafından yayınlanan rapora göre Toyota’nın marka değeri de 53 milyar 404 milyon dolardan, 56 milyar 246 milyon dolara yükseldi.

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