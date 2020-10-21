En değerli otomobil markası belli oldu

ABD merkezli marka danışmanlığı şirketi olan Interbrand, "En İyi Küresel Markalar" listesini yayınladı. Listenin ilk 10 sıralamasında yer alan Alman otomobil devi Mercedes Benz, 49,268 milyar dolarlık marka değeriyle en değerli otomobil üreticisi oldu. Ayrıca şirket, üst üste 4 yıl ilk 10'da yer almayı başardı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mercedes Benz AG'nin yetkililerinden Bettina Fetzer, "Tüm Mercedes Benz ekibi olarak 'En İyi Küresel Markalar' sıralamasında bu yıl bir kez daha ilk 10'da yer almaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fetzer, bu başarının tek sırrının sadece müşteri ihtiyaçlarına odaklanmaları olduğunu söyledi.