0553 313 94 23

En çok kazanan kadın sporcu Serena Williams

- ABD'li tenisçi Serena Williams, 29,2 milyon dolarlık geliriyle son bir yılın en çok kazanan kadın sporcusu oldu

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
En çok kazanan kadın sporcu Serena Williams


İSTANBUL (AA) - Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, 29,2 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan kadın sporcu oldu.

Forbes dergisinin Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasındaki maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan kadın sporculara yer verildi.

14 aylık aranın ardından kortlara dönen ve katıldığı son 6 grand slam turnuvasının 3'ünde final oynayan 37 yaşındaki Williams, sponsorluk anlaşmaları sayesinde 29,2 milyon dolar gelire ulaşarak söz konusu dönemde en çok kazanan kadın sporcular listesinde zirveyi bırakmadı.

Kariyerinde ABD Açık ve Avustralya Açık şampiyonlukları bulunan Japon raket Naomi Osaka, 24,3 milyon dolar kazancıyla ikinci sıraya yerleşirken, Alman tenisçi Angelique Kerber ise 11,8 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırayı aldı.

Tamamını tenisçilerin oluşturduğu son bir yılın en fazla kazanan 10 kadın sporcusu şöyle:

Sporcu Branş Kazanç (dolar)
1 Serena Williams Tenis 29,2 milyon
2 Naomi Osaka Tenis 24,3 milyon
3 Angelique Kerber Tenis 11,8 milyon
4 Simona Halep Tenis 10,2 milyon
5 Sloane Stephens Tenis 9,6 milyon
6Caroline Wozniacki Tenis 7,5 milyon
7 Maria Sharapova Tenis 7 milyon
8 Karolina Pliskova Tenis 6,3 milyon
9 Elina Svitolina Tenis 6,1 milyon
10 Venus Williams Tenis 5,9 milyon


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
  1. Forbes
  2. Serena Williams
  3. tenis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hasat öncesi tüccarlara denetim
    1. Hasat öncesi tüccarlara denetim
    2. Zabıtadan bayram alarmı
    3. SERKA’nın 67. Yönetim Kurulu..
    4. Başkan Demir’in saha çalışması devam..
    5. Ülkede büyük şok! Darphaneyi soydular
    6. Tartıştığı eski kocasını bıçakla..
    7. Yavru dağ keçisi, vali konağında..
    8. Dicle EDAŞ kaçak elektrik kullanımıyla..
    9. Mersin’de orman yangını
    10. Eurocup MVP’si Will Thomas Zenit’te
    11. Polis memurluğu başvuruları başladı
    12. Kuzey Kore'den füzelerin uyarı olduğu..
    13. Takımlar sezonu açtı
    14. Turizmcilerden tatilcilere..
    15. "Zeka Gücü" çocuklarından dünya..
    16. Karaman’da ekili alana zarar veren..
    17. 12 İsraillinin tecavüzüne uğrayan..
    18. Mersin'de orman yangını! 6 arazöz ve 2..
    19. Erzurum’da mağara turizmi..
    20. "İstanbul Birlikleri"nden 4 milyar..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”