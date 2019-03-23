En çok hangi dizi izlendi? | 22 Mart Cuma reyting sonuçları Reyting sonuçları belli oldu. 22 Mart Cuma günü reyting sonuçlarına göre Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid, Hercai ve İstanbullu Gelin dizileri ilk 10’a girdi. Televizyon izleyicileri ve medya gündemini yakından takip edenler, reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki, en çok hangi dizi izlendi? İşte 22 Mart Cuma reyting sıralaması…

Reyting sonuçları belli oldu. 22 Mart Cuma günü reyting sonuçlarına göre Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid, Hercai ve İstanbullu Gelin dizileri ilk 10’a girdi. Televizyon izleyicileri ve medya gündemini yakından takip edenler, reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki, en çok hangi dizi izlendi? İşte 22 Mart Cuma reyting sıralaması… 22 Mart Cuma reyting sonuçları TOTAL SIRALAMA İLK 10 1: ARNAVUTLUK TÜRKİYE MAÇI – TRT 1 2: HERCAİ – ATV 3: ARKA SOKAKLAR – KANAL D 4: FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER – FOX 5: ARKA SOKAKLAR ÖZET – KANAL D 6: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT – ATV 7: HERCAİ (ÖZET) – ATV 8: PAYİTAHT ABDÜLHAMİD – TRT1 9: YEMİN 10: İSTANBULLU GELİN AB SIRALAMASI İLK 10 1: ARNAVUTLUK TÜRKİYE MAÇI – TRT 1 2: HERCAİ – ATV 3: FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER – FOX 4: İSTANBULLU GELİN – STAR 5: PAYİTAHT ABDÜLHAMİD – TRT1 6: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT – ATV 7: KIZIM – TV8 8: ARKA SOKAKLAR – KANAL D 9: HERCAİ (ÖZET) - ATV 10: ARKA SOKAKLAR (ÖZET) – KANAL D

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