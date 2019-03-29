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’’En çok çöpü biz toplarız’’

Tüm Türkiye’de sosyal medya üzerinden başlayan ’’En çok çöpü biz toplarız’’ sloganlı meydan okuma akımınaKütahya’nın Emet ilçesi Gazi Emet İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri de katılım gerçekleştirdi.

29 Mart 2019 Cuma 10:47
’’En çok çöpü biz toplarız’’

Tüm Türkiye’de sosyal medya üzerinden başlayan ’’En çok çöpü biz toplarız’’ sloganlı meydan okuma akımınaKütahya’nın Emet ilçesi Gazi Emet İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri de katılım gerçekleştirdi.


Yaptığı ses getiren çalışmalarla sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Gazi Emet 3-B sınıf Öğretmeni Esin Sarıkaya, yaptığı açıklamada, ’’Tüm Türkiye’de yaygınlaşan akıma Gazi Emet İlkokulu 3-B sınıfı olarak bizde katıldık. Sosyal medyada öğretmenler birbirlerine meydan okudular ve en çok çöpü ben toplarım dediler . 81 ildeki öğretmenlerin birbirlerine meydan okumaları çığ gibi büyüyor. Ben ve sınıfım da bu akıma uyduk Biz de Kütahya’dan meydan okuduk ve en çok çöpü biz toplarız dedik. En güzel yarışma bu. Çünkü kazanan doğa’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:47
  1. doğa

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