En çok bu telefonu aradılar!

Türkiye’de online alışveriş devlerinin tercihi olan ve çok kanallı pazarlamada yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çeken Related Digital,"Cuma kampanyaları" 11.11 ve Cyber Monday gibi özel günleri de içinde barındıran Kasım ayı istatistiklerini açıkladı. Pazarlama çalışmaları dahilinde 2023 Kasım ayında; 474 milyon SMS ve 3,5 milyar push bildirimi özelinde kampanyalar tüketicilere başarıyla ulaştırıldı.

Fenomen 128 GB iPhone 13

Kasım ayında online alışveriş hacmi büyümeye devam etti.Buna göre elektronik kategorisinde en çok satın alınan ürün 128 GB iPhone 13 oldu. Giyim alanında en çok satılan ürün kadınlar için beyaz basic gömlek, erkekler için ise siyah basic tişört oldu. Ev ve yaşam kategorilerinde ise kahve fincan takımı ve buharlı ütü popüler oldu. 24 Kasım’ı da kapsayan tek günlük kampanya yönetimi analizi de yapıldı. Buna göre, 235 milyon web & mobil push, 75 milyon e-posta ve 32 milyon SMS, kampanyalar özelinde tüketicilere ilgili fırsatları duyurmak için aracı oldu.

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