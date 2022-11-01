En çok azgın azınlık sevindi! Mahir Ünal görevden uzaklaştırıldı, yerine Özlem Zengin getirildi, sosyal medya ayağa kalktı!
AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi. Karar en çok azgın azınlığı sevindirirken AK Partililerden tepki geldi.
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AK Parti Grup Başkanvekilliğinden uzaklaştırılan Mahir Ünal'dan boşalan göreve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi.
Sosyal medyada tepkilere neden oldu
Azgın azınlığın baskısıyla Mahir Ünal'ın istifa ettirilmesi ve yerine Özlem Zengin'in AK Parti Grup Başkanvekilliği'ne getirilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
İşte o tepkilerden bazıları:
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