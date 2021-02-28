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Ekonomi “En büyük teşvik normalleşmek”
Ekonomi

“En büyük teşvik normalleşmek”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul’da restoran ve kafelerin de dahil olduğu hizmetler sektörüne verilecek en büyük teşvik, 1 Mart’ta kademeli normalleşmeye geçmek olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 14:21:00 -
“En büyük teşvik normalleşmek”

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “1 Mart’tan itibaren kriterleri yerine getiren illerimizde beklentileri karşılayan adımlar atılacaktır” açıklamasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: “İnancımız o ki, istihdam kaynağı olan bu işletmelerimize en büyük teşvik, bu işyerlerimizin kontrollü bir süreç altında faaliyete yeniden geçmelerini sağlamak olacak. 1 Mart’tan itibaren kademeli normalleşme, hem maddi açıdan hem de sektörlerimizi motive etmesi açısından 2021’in geri kalan aylarındaki gidişatı da olumlu etkileyecektir. Kademeli normalleşmenin, sağlık tedbirleri de ihmal edilmeden İstanbul’dan başlaması salgın hasarının telafisi için ülkemize kazanç olur. Kapalı durumdaki üyelerimizin yanı sıra kapalı gibi olan, iş yapamayan işletmelerimiz de var. Oteller, turizm acenteleri, şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar, okullar, okul kantinleri gibi birçok firmamıza da destek ve teşviklerin devam etmesi büyük önem taşıyor.”

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