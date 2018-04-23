En büyük Mercedes-Benz yıldızı açıldı

Türkiye’nin en büyük Mercedes-Benz Türk yetkili satıcısı ve servislerinden Gelecek Otomotiv, 26 milyon Euro’luk (133 milyon 500 bin TL) dev yatırımla VadiPark Bayiisi’ni hizmete açtı. Gelecek Otomotiv VadiPark, tepesindeki 6 metre çapındaki hareketli ve ışıklı Mercedes-Benz yıldızıyla dikkat çekiyor.