'En büyük eroin operasyonu' sanıklarının yargılanmasına başlandı Erzurum'da, 1 ton 535 kilogramla "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen operasyonda yakalanan 7'si tutuklu 8 sanık hakim karşısında.

Erzurum'da, 1 ton 535 kilogramla "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen operasyonla ilişkin yakalanan ve aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi, Hacı Karahan, tutuksuz sanık Mazlum Özdemir ve sanıkların avukatları katıldı. Sanıklar geniş güvenlik önlemleriyle Erzurum Adliyesine getirildi. Kimlik tespiti yapılıp iddianame okunan duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

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