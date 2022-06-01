En büyük 500’ün üretimden satışları yüzde 73.8 arttı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), en büyük 500 şirketi sıraladı. Sıralamada üretim ve ihracat atılımı yapan şirketler öne çıktı. Bu şirketlerden Star Rafineri 55.2 milyar lira üretimden satışla üçüncü basamakta yer aldı. Onu 46.2 milyar lirayla Toyota Otomotiv, 38.7 milyar lirayla İskenderun Demir ve Çelik takip etti.

Oyak-Renault faktörü

Ereğli Demir ve Çelik 36.8 milyar lirayla 7’nci, Oyak-Renault 34.4 milyar lirayla 9’uncu oldu. Türkiye’nin 500 büyük şirketinin üretimden satışları 2021’de 2020’ye göre yüzde 73.8 artarak 2.05 trilyon liraya vardı. Bu artışta ihracatta kaydedilen güçlü büyüme de rol oynadı. En büyük 500’ün ihracatı yüzde 33.9 artarak 85.8 milyar dolar, istihdamı da yüzde 5.6 artarak 757 bin 24 oldu.

İSO başı çekti

Sanayi Anadolu lehine ilerledi. Odalar ele alındığında 500 büyük şirkette başı 158 firmayla İSO’nun çektiği görüldü. İSO’nun ardından 41’le Kocaeli Sanayi Odası ve 40’la Ege Bölgesi Sanayi Odası geldi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Gaziantep SanayiOdası’ndan (GSO) 33’er firma listeye girdi. Kayseri Sanayi Odası’ndan (KAYSO) 18, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (BTSO) 16 şirket sıralamada kendine yer buldu.

Sürdürebilirlik vurgusu

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, en büyük 500 şirket listesinin nitelikli ve sürdürülebilir bir sanayi üretiminin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Artık tüm dünyada 21’inci yüzyıla özgü yeni bir üretim ekonomisinin önem kazandığını dile getiren Bahçıvan, şu açıklamalarda bulundu:

Dönüştürücü güç

“Yeni üretim anlayışı yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, güvenli ve sürdürülebilir imalatı esas alıyor. Yeni üretim çağına çevik ve yaygın ağa sahip olan, bilgiyi kullanan, küresel piyasalara çalışan şirketler damga vuracak. Bugün olduğu gibi gelecekte de ülkeler katma değerli istihdam oluşturmak ve küresel çaptaki üretim ve inovasyon ekosistemlerine liderlik edebilmek için yarışmaya devam edecek. Bu dönemin en büyük dönüştürücü gücü hiç kuşkusuz teknoloji. Daha birkaç yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz teknolojik gelişmelere tanık oluyoruz.” Bahçıvan, gelinen aşamada Türkiye’nin yeni nesil sanayi anlayışını benimsemesi gerektiğini söyledi. Bahçıvan, verimliliğin ön planda yer aldığı bir üretim modeline geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bahçıvan, kaliteli ve kapsayıcı büyüme hedefinin Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulması için de elzem olduğunu da dile getirdi. İSO olarak, sanayinin bu dönüşümü doğru ve verimli şekilde yapabilmesinin rehberi olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Performansımız takdire şayan

Bahçıvan, “500 dev şirketin 2021 performansı, sorunlara ve yaşanan krizlere rağmen güçlü bir üretim yapımız olduğunun en somut göstergesidir. Ekonominin kapandığı, üretimin ve tüketimin adeta bir bıçak gibi kesildiği pandemi kaynaklı krizin ardından sanayimizin ortaya koyduğu bu performans her türlü takdire şayandır” ifadelerini kullandı.