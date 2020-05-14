En Başarılı Belediye Başkanları Listesinde Gölbaşı Belediye Başkanı yerini aldı

Göreve geldiği ilk günden bu zaman dilimine kadar yaptığı başarılı çalışmaları ile Gölbaşılıların sevgisini kazanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye’nin en başarılı ilçe belediyeleri arasında yüzde 55,8’lik başarı oranı ile Başkent Ankara’da 2’inci olurken, Türkiye genelinde ise 13’üncü sıraya yerleşti.

Türkiye yerel seçimlerinin üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından, ORC Araştırma, geride kalan sürede belediye başkanlarının başarısına dair bir çalışma yaptı. Göreve geldiği günden bugüne yaptığı çalışmalar ve yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde taht kuran Başkan Şimşek, 25 ilçe arasında en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları arasında ikinci sırada yer aldı. Türkiye genelinde yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırması En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde birinci olan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yüzde 63.9’luk orana sahip olurken, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yüzde 55,8’lik başarı oranı ile Başkent Ankara’da 2’inci, Türkiye genelinde ise 13’üncü sıraya yerleşti. Son bir yıllık performanslar göz önüne alınarak yapılan araştırmada, Başkan Şimşek yüzde 55’in üzerindeki oranlara sahip belediye başkanları listede yer aldı.

Birçok yeni proje yolda

Göreve geldikleri günden bu zaman dilimine kadar birçok projeyi Gölbaşı sakinleri ile buluşturduklarını aktaran Ramazan Şimşek “Verdiğimiz sözleri yerine getirerek hizmet odaklı çalışmalarımıza imza atmaya devam edeceğiz. Buradan Gölbaşı Belediyesi ekiplerine bu zamana kadar yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Ankara’nın incisi Gölbaşı hayata geçireceği birçok başarılı proje ile sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin göz bebeği olacaktır. Yeni projelerimizi de çok yakında halkımız ile buluşturacağız” açıklamasında bulundu.