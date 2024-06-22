En az 42 şehid var !İsrail'den Gazze'de kan donduran iki yeni katliam!

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Al Tuffah Mahallesine ve kentin batısındaki Al Shati kampına saldırması sonucu 42 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Al Tuffah Mahallesi'nde bir evi ve Gazze'nin batısındaki Al Shati kampını bombalaması sonucu en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medyadan Sorumlu Müdürü Ismail Al-Thawabta, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, Al Shati kampında 7 evin hedef alınması sonucu 24 Filistinlinin, Al Tuffah Mahallesi'nde 1 evin bombalanması neticesinde ise 18 Filistinlinin can verdiğini söyledi.

İSRAİL VE HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Saldırıların ardından açıklama yapan Hamas, "Siyonist düşman, Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik acımasız saldırılarına devam ediyor ve yeni katliamlar gerçekleştiriyor. İşgal ve onun Nazi liderleri, Filistin halkına yönelik ihlallerinin bedelini ödeyecek ve bu saldırılar Filistin'in iradesini kıramayacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ise, yaptığı açıklamada, Gazze kentinde söz konusu saldırıların yapıldığı bölgelerin "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etti.

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