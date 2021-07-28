En az 1 doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az 1 doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında en az 1 doz aşı yaptıran kişi sayısı 40 milyonu aştı.
Sağlık Bakanı Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini açıkladı.
Koca, şu paylaşımda bulundu;
Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 aşılama kampanyasına dair verileri paylaştığı covid19asi.saglik.gov.tr adresindeki bilgilere göre aşılamada son durum şöyle:
Toplam Yapılan Aşı Sayısı: 69 milyon 205 bin 242
1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 40 milyon 63 bin 633
2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 24 milyon 809 bin 463
Öte yandan covid19.saglik.gov.tr adresindeki bilgiye göre ise 4 milyon 231 bin 498 kişiye ise 3. doz koronavirüs aşısı uygulandı.