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Sağlık En az 1 doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti
Sağlık

En az 1 doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az 1 doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 12:14:00 - 2021-07-28 12:25:57
En az 1 doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında en az 1 doz aşı yaptıran kişi sayısı 40 milyonu aştı.

Sağlık Bakanı Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini açıkladı.

Koca, şu paylaşımda bulundu;

 

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 aşılama kampanyasına dair verileri paylaştığı covid19asi.saglik.gov.tr adresindeki bilgilere göre aşılamada son durum şöyle:

Toplam Yapılan Aşı Sayısı: 69 milyon 205 bin 242

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 40 milyon 63 bin 633

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 24 milyon 809 bin 463

Öte yandan covid19.saglik.gov.tr adresindeki bilgiye göre ise 4 milyon 231 bin 498 kişiye ise 3. doz koronavirüs aşısı uygulandı.

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