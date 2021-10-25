  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor
Kadın - Aile

En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor

Bursa'da geleneksel yöntemler kullanan ve içerisinde katkı maddesi olmadan reçel üretimi yapan firmanın, acı Şili biberinden ürettiği reçeller, Arap turistlerin gözdesi oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 09:34:00 -
En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor

Bursa'da geleneksel yöntemler kullanan ve içerisinde katkı maddesi olmadan reçel üretimi yapan firmanın, acı Şili biberinden ürettiği reçeller, Arap turistlerin gözdesi oluyor. Alışılmış lezzetlerin dışına çıkan firma, patlıcan, zeytin, domates, kekik, zencefil ve süt reçelleriyle de dikkatleri çekiyor.

Bursa'nın Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle 113 yıldır reçel üretimi yapan 'Reçelci Dede' ürettiği 38 çeşit reçel ile dikkatleri çekiyor. Çeşit çeşit reçeller organik ve yerli malzemelerden elde edilirken, onlarca köylü kadına ise iş kapısı oluyor. İşletmede üretilen patlıcan, Türk Kahvesi, zeytin, domates, kekik, zencefil, kozalak, kivi ve kabak reçelleri ise dikkat çeken reçellerin başında geliyor. Ancak reçelleri deneme yanılma yoluyla ortaya çıkartan firma, son zamanlarda üretime başladığı Acı Şili biberi reçeli ile özellikle Orta Doğu'dan gelen turistlerin büyük beğenisini topladı.

Reçelci Dede işletmesi olarak 38 adet reçel çeşidinin üretimini yaptıklarını belirten işletme sahibi Cafer Yıldırım, '' Ben 4'üncü kuşak reçelciyim. Daha öncesinde yumurta bile kırmayı bilmezken şuan da 38 çeşit reçel üretimi yapıyoruz. Genç yaşlarda ustamızın yanında başladık, daha sonra işimize sahip çıktık ve bu noktaya geldik. Fabrikasyondan uzak, tamamen insan emeği ile, organik ve katkı maddesi olmadan üretim yapıyor daha sonra müşterilerimize sunuyoruz. Alışılmışın dışında ürettiğimiz reçellerde oldukça ilgi görüyor. Şuanda doğada ne görüyorsak ilham gelmesiyle reçelini yapıyoruz. Son olarak ürettiğimiz acı Şili biber reçeli, özellikle Arap turistlerimizin beğenisini topluyor. Farklı reçelleri, deneme yanılma yöntemiyle, uygun lezzeti bulana kadar üretiyoruz. Son olarak ürettiğimiz acı Şili biberi ise, geçtiğimiz Ramazan Ayı'ndan, iftar için mangal yaktığımızda biberleri mangala koyduğum anda aklıma geldi. Hemen denemeye başladık ve uygun lezzeti yakaladık. Acı ve tatlıyı aynı kazanda buluşturduk. Raflarımıza koyduk, gelen misafirlerimize ikram ettik. Şu anda Orta Doğu'dan gelen misafirlerimiz ilk olarak acı şili biberini soruyor. Acıyı tatlıya çevirdik" dedi.

Kış aylarının gelmesi ve Covid-19 salgınının devam etmesiyle birlikte zencefil ve çam kozalağı reçellerinin rağbet gördüğünün altını çizen Cafer Yıldırım, ''Bizler eczane ya da sağlık birimi değiliz, bizlerin amacı en kaliteli ve en lezzetli tatları, müşterilerimize, misafirlerimize ulaştırmak. Ancak ürettiğimiz zencefil ve çam kozalığı reçellerinin halk arasında bilinen faydaları, bağışıklığı koruma ve güçlendirme özellikleri, satışların artmasına sebep oldu.'' diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB bursu ne zaman yatacak verilecek 2021? İBB burs ilk taksit ödeme tarihleri 2021
Ekonomi

İBB bursu ne zaman yatacak verilecek 2021? İBB burs ilk taksit ödeme tarihleri 2021

2021 İBB burs 1. taksit ne zaman verilecek? İBB burs başvurusu yapan öğrenciler 2021 İBB burs sonuçlarını merak etmeye başladı. İstanbul Büy..
Dünya gündemini sarsan iddia: Her şeyi değiştirecek
Ekonomi

Dünya gündemini sarsan iddia: Her şeyi değiştirecek

Sosyal medya platformu Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, ABD'de ve tüm dünyada hiperenflasyonun gelmekte olduğunu iddia etti.
Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü
Dünya

Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü

Hollanda Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Tesla’nın yakından korunan sürüş verilerinin şifresinin çözüldüğü bildirildi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay