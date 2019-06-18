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Emzirme sırasında yaşanan göğüs ağrısı nasıl azaltılır?

Annelerin büyük bir bölümü emzirme işlemi sırasında acı çeker. Peki, bu sıkıntılı durumdan kurtulmanın bir yolu var mı?

18 Haziran 2019 Salı 16:12
Emzirme sırasında yaşanan göğüs ağrısı nasıl azaltılır?

Anne sütü bebeklerin gelişimi için son derece faydalıdır. Anne sütünün yeterli olması durumunda bebekler formül mama ile tanışmak zorunda kalmazlar. İlk 6 ay anne sütü ile beslenen bebek bu aydan itibaren ek gıda ile tanışma sürecine geçebilir. Şayet annenin sütü var ise ek gıdanın yanı sıra bebek bir süre daha annesini emebilir. Dinimizde bu süre 24 ay olarak belirtilmiştir.

Ağrılı bir süreç

Emzirmek hem önemli hem de zor bir görevdir. Özellikle doğumdan sonraki süreçte anne adayları emzirme sırasında ve sonrasında şiddetli ağrılar yaşayabilir. Bu ağrıları en aza indirmek ise mümkün?

Emziren annenin ağrıları nasıl hafifler?

Ilık bez uygulaması

En bilinen ve etkili yollardan biridir. Emzirme işleminin ardından havlu ılık suyla ıslatılıp iyice suyu sıkıldıktan sonra annenin göğsüne yerleştirilir. İşlemi peş peşe iki üç kez tekrar edebilirsiniz. Bu yöntem meme uçlarını rahatlattığı gibi tıkanan süt kanallarını da açacaktır.

Göğüs koruyucu

Eczanelerden kolaylıkla bulacağınız bu ürün bebeğiniz kabul ederse hayatınızı kolaylaştıracak. Silikon göğüs ucu ya da göğüs kalkanı aynı biberon emziği gibi görünen bir ürün. Anne emzirme sırasında bu ürünü göğsüne yerleştirdiğinde bebeğini daha az ağrılı şekilde emzirebilir. Minik yaramazın ısırıklarının verdiği tahrişler de bu ürün sayesinde bir hayli azalır.  

Her derde deva

Anne sütü her derde devadır. Bebeklerin gözlerindeki çapaklanmayı tedavi eden anne sütü, anne için de şahane bir koruyucudur. Anne kendi sütünü meme uçlarına sürerse emzirmenin neden olduğu ağrıyı ve yaraları bir hayli azaltır.

Krem

Özellikle ilk aylarda anne ve bebek emzirme işine alışana kadar meme uçlarında ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle bebeklere de zararı dokunmayan kremlerden satın alabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:12
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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