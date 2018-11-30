Emziriyorsanız kuru dut tüketin!

Tazesi, reçeli, pestili ve pekmezi de yapılabilen dut meyvesi, mucizevi olduğu kadar lezzetlidir. Toplanır toplanmaz ya da dalından yenmelidir. Çünkü içinde bulunan bazı maddeler toplandıktan sonra kaybolmaya başlayan dutun tadı, zaman ilerledikçe değişim gösterirken kurutulduğunda ise bu değişim gösteren tattan eser kalmaz ve çok daha lezzetli olur. Kurusu başta olmak üzere yaş meyvesi, pekmezi, reçeli ve pestili de yüksek enerji kaynağıdır.

KURU DUTUN FAYDALARI

Besin tüketimi gözden geçirildiğinde çok çeşitli ve yeterli tüketimi olsa da kilo alımı yeterli olmayan çocuklarda ya da yetişkinlerde kuru dut tüketimi günlük besin tüketimlerine eklendiğinde; hem bireyin kilosunda gözle görülür bir artış sağlanır hem de eğlenceli bir atıştırmalık günlük beslenmesine eklenmiş olur.

Kuru dut çocuk, yetişkin, gebe ve yaşlı beslenmesinde rahatlıkla kullanılabilir. Diyabet ( şeker) hastalarına ve aşırı kilo problemi olan bireylere fazla tüketilmesi önerilmez.

Şeker hastaları ve sağlıklı beslenme yöntemleri ile kilo vermek isteyenler, bir seferde en fazla 20 adet kuru dut tüketmelidirler. Dut antioksidan içeriği sayesinde ağız, bademcik ve boğaz iltihabı, diş eti iltihaplarına iyi gelir.

Dutu kurutup faydalarını kış aylarına taşıyarak da bağışıklık kuvvetlendirici etkisi tüm yıl sürdürülmüş olur

EMZİREN ANNELER TÜKETMELİ

Dutun bir diğer ve çok ama çok önemli özelliği de anne sütünün salınımını artırıcı etkisidir. 2,5 su bardağı kaynayan suyun içine yaklaşık 7 yemek kaşığı kurutulmuş beyaz dutu ilave edip, yaklaşık 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Bu işlemin sonunda 1 su bardağı su elde edersiniz. Süt veren anne, bu elde edilen suyu bir seferde ya da bebeğin yeni doğmuş olmasına göre güne yayarak tükettiğinde süt salınımında ciddi artış görecektir. Bebek küçük ise yavaş emebilir. Bu nedenle kaynatılarak elde edilen kuru dut suyu, sütü birden artırabilme özelliği ile çokça süt birikebilir. Bu durum iyi takip edilmeli ve dikkat edilmelidir. Ancak her gün taze kaynatmak konusuna dikkat edilmelidir.