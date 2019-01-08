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'Emzik' lakaplı kişinin Ernesto Samper olduğu iddia edildi!

Tutuklu bulunan uyuşturucu baronu “El Chapo (Bücür)” lakaplı Joaquin Guzman’ın davasında, gizli bir tanığın ifadesinde yer alan “Chupeta (Emzik)" lakaplı kişinin Kolombiya eski Devlet Başkanı Ernesto Samper olduğu ileri sürüldü.

08 Ocak 2019 Salı 09:02
'Emzik' lakaplı kişinin Ernesto Samper olduğu iddia edildi!

Tutuklu uyuşturucu baronu “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzman’ın davası New York’ta devam ediyor. “El Chapo” davasında ifadesine başvurulan bir gizli tanığın eski Kolombiya Devlet Başkanı Ernesto Samper’le ilgili bilgi verdiği iddia edildi. Gizli tanığın ifadesinde yer alan “Chupeta (Emzik)" lakaplı kimliği açıklanmayan kişinin eski Devlet Başkanı Samper olduğunu iddia eden eski Kolombiya Adalet Bakanı Rafael Nieto Loaiza, Samper hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

"Seçim kampanyasına karteller yardım etti"

Nieto Loaiza, gizli tanığın ifadesinde adı geçen Chupeta’nın Ernesto Samper olduğunu, ifadelerden yola çıkarak El Chapo’nun önderliğini yaptığı Cali Karteli’nden 500 bin dolarrüşvet aldığını iddia etti. Samper’in seçim kampanyasına en büyük bağışın Cali Karteli tarafından yapıldığını söyleyen Loaiza, zamanında bir soruşturma açıldığını ama tüm tanıkların ifadelerini değiştirmesiyle mahkemeye gidilmediğini hatırlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:02
  1. el chapo
  2. Joaquin Guzman
  3. New York
  4. Kolombiya Devlet Başkanı Ernesto Samper

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