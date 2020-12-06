EMUI 11 güncellemesi alan kullanıcı sayısı belli oldu
Huawei'nin yeni EMUI 11 güncellemesini alan kullanıcı sayısı açıklandı.
Teknoloji sektörünün dev markalarından Huawei, geçtiğimiz Eylül ayında duyurduğu EMUI 11 güncellemesine ilişkin son verileri paylaştı. Çin merkezli firmanın verilerine göre, EMUI 11 güncellemesi alan kullanıcı sayısı da belli oldu.
Paylaşılan verilere göre Huawei'nin son arayüzü EMUI 11'i kullanan cihaz sayısı 10 milyona yaklaştı.
Huawei'nin Avrupa satışlarında büyük bir artış yaşandı. Ancak Asya satışlarında pek bir değişiklik olmadı.
Akıllı telefon devinin, 2021 yılından itibaren yeni modellerinde tamamen kendi işletim sistemini kullanmaya başlayacağı belirtiliyor.