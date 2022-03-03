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Ekonomi Emtia fırtınası dinmek bilmiyor! Yükseliş hız kesmeden devam ediyor
Ekonomi

Emtia fırtınası dinmek bilmiyor! Yükseliş hız kesmeden devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı tedarik krizi küresel düzeyde emtialarda ralliyi destekledi. Brent petrol 116 dolar seviyesinin üzerini görürken metal ve tarımsal emtialarda da yükseliş hareketi hız kesmedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 09:54:00 -
Emtia fırtınası dinmek bilmiyor! Yükseliş hız kesmeden devam ediyor

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası küresel piyasaları etkisi altına alan emtia rallisi hız kesmeden devam ediyor.

Petrolde OPEC+'dan çıkan ılımlı üretim artışı kararı fiyatların dizginlenmesine yetmedi. Brent petrol 116 doların da üzerini test etti.

Savaşın getirdiği tedarik sıkıntıları tarımsal emtialardan metallere kadar birçok varlık sınıfının prim yapmasına yol açtı.

Bloomberg Spot Emtia Endeksi bu haftayı 1974'ten bu yana en primli hafta olarak kapatmaya hazırlanıyor. 23 varlığı izleyen endekste bu haftada yüzde 9'a varan yükseliş izlendi.

OPEC+'dan sürpriz gelmedi

OPEC ve müttefikleri Nisan ayı için beklentiye paralel karar alarak günlük üretimi 400 bin varil artırdı.

Piyasalarda da Rusya-Ukrayna krizine rağmen sınırlı bir üretim artışı kararı çıkması bekleniyordu. Rusya işgalinin gölgesinde geçen toplantıda 23 ülkeden oluşan koalisyon kademeli üretime devam etme kararı aldı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temellerinin ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı ifade edildi.

OPEC+ grubu, Ağustos'tan bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırdı.

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