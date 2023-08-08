Emtia efsanesi istifa etti

Goldman Sachs’ın Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Jeff Currie dev bankadan ayrılacağını açıkladı. Enerji piyasasına ilişkin iyimser öngörüleriyle tanınan üst düzey yönetici farklı rollerde devam ettirdiği 27 yıllık Goldman Sachs kariyerine veda ediyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, Currie görev süresince genellikle cesur ve boğa piyasası yönündeki çağrılarıyla ismini duyurmuştu. Emtia analisti Küresel Finans Krizi’nden kısa bir süre önce petrolün varil fiyatının 147 dolara ulaştığı ‘süper döngü’yü tahmin etmişti.

Financial Times’ın haberinde yer alan Goldman Sachs’ın pazartesi günü paylaştığı notta, Goldman’ın Araştırma Başkanı Jan Hatzius, Currie’nin bankanın emtia birimini güçlendirmek için önemli bir rol oynadığını söyledi.

Hatzius, “Küresel pazarlar hakkındaki derin bilgisi ve tüm emtia alanlarındaki ciddi uzmanlığı, müşterilerimizle ilişkiler kurmamız ve derinleştirmemiz için önemli olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Goldman’da Currie’yle birlikte çalışan kıdemli petrol analisti Arjun Murti, ünlü analisti “yeri doldurulamaz” olarak tanımladı ve Currie’nin vedasını “kesinlikle Goldman Sachs’ta bir dönemin sonu” olarak nitelendirdi.

Şu anda bir enerji danışmanlığı firması Veriten’de danışman olarak görev yapan Murti, “Jeff de ben de çoğunluğun görüş birliğine katlanamama eğilimini paylaşıyoruz. Ve emtialar, petrol ve doğalgaz gibi volatilitesi yüksek bir işte çoğu insan konsensus düşünceye sarılmayı sever” ifadelerine yer verdi.

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56 yaşındaki Currie, Goldman Sachs’a 1996 yılında katıldı ve 2008 yılında bankanın ortaklarından biri oldu.

Ünlü analistin petrol piyasası tezinin temel taşı enerji altyapısına yapılan yatırımların yetersiz kalmaya devam etmesi ve bunun da emtia fiyatlarında ani artışlara yol açacağı öngörüsüydü.

Goldman’In 1981’de J Aron firmasını satın almasıyla birlikte emtia birimi Wall Street devinin baskın ticaret masalarından biri haline geldi. 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte oluşan aşırı fiyat dalgalanmaları sırasında birim bankanın kârında önemli bir itici güç olarak öne çıktı.

FT haberine göre bazı bankacılar şaka yollu olarak aslında J Aron’ın Goldman’ı ele geçirdiğini dahi söylüyorlar. Goldman’ın eski CEO’su Lloyd Blankfein ve iki numarası Gary Cohn kariyerlerine emtia analisti olarak başlamıştı. Emtia geçmişli bu iki ismin bankacılık sektörünün zirvesine ulaşması sektördeki değişimi de anlatır nitelikteydi.

Currie’nin emtia alanındaki yükselişi 1991’deki Birinci Körfez Savaşı’nda son olarak Ukrayna’nın işgali sırasında oldu. İki kriz sırasında da hem fiziksel hem de finansal ticareti yürütmeleri nedeniyle Goldman Sachs ve Morgan Stanley “Wall Street rafinerileri” olarak nitelendirildi.

Her iki Wall Street bankası da Küresel Finans Krizi’nden önceki yıllarda diğer bankaların da üretmeye çalıştığı ancak sınırlı başarı elde edebildiği milyarlarca dolarlık franchise’ları kurmayı başardı.

Ancak Goldman’ın emtia birimi Küresel Finans Krizi sonrasında zayıfladı. Daha sıkı mevzuatlar bankanın hem fiziksel hem de taşınmaz ticaretinde alınabilecek risklerin azaltılmasına sebep oldu.

Bununla birlikte Currie’nin başarılı sicili ve bankanın emtia ticareti alanındaki güçlü konumu nedeniyle analistin Goldman’daki tahminleri sektör genelinde etkili olmaya devam etti.

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