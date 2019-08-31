EMŞAV’dan 188. mevlit Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 188.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 188.’si gerçekleştirildi.

Mevlitte Kur’an-ı Kerim okunarak, 8. ayda şehit olanlardan Şehit Polis İsmail Şen, Kemal Kefeli, Yılmaz Gürsoy, Emine Seçil Gökdemir, Gökhan Çavuşoğlu, Can Şencan, Recep Tokur, Asım Kıran, Yılmaz Dikmen ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Okunan mevlidin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Mevlide, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

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