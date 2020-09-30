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Aktüel Emsan, Kuvars Serisi ile mutfakta yüksek dayanıklılık sunuyor
Aktüel

Emsan, Kuvars Serisi ile mutfakta yüksek dayanıklılık sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:49:11 -
Emsan, Kuvars Serisi ile mutfakta yüksek dayanıklılık sunuyor

İSTANBUL (AA) - Emsan, Kuvars Serisi ile yemek yaparken yanma ve yapışma gibi sorunları tamamen ortadan kaldırarak güçlü bir dayanıklılık sunuyor.

Emsan açıklamasına göre, sunduğu koleksiyonlarla kadınların mutfaktaki "yol arkadaşı" şirket, yeni ürünleriyle mutfaklarda ihtiyaç duyulan ürünleri tamamlıyor. Kadınların en çok şikayetçi olduğu yanma ve yapışma sorunlarını tamamen ortadan kaldıran Kuvars Serisi ile granitin gücünü alüminyum ile birleştiriyor.

Açıklamaya göre, dayanıklılıkta "sınır tanımayan" bir yaklaşım sunan seri, 20, 24, 26 ve 28 cm ebatlarında tencere çeşitleri ile 26 ve 28 cm ebatlarında tavalardan oluşuyor.







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