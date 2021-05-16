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Aktüel Emsal dava! Kayahan'ın şarkısı taciz delili oldu
Aktüel

Emsal dava! Kayahan'ın şarkısı taciz delili oldu

Eski kaymakam M.B.İ, T.Y.'ye gönderdiği Kayahan'ın 'Devamı Var' şarkısının klibi taciz gerekçesi olarak sayıldı. Mustafa Barış hakkında dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 13:56:00 -
Emsal dava! Kayahan'ın şarkısı taciz delili oldu

T. Y., İstanbul Şişli'deki bir psikiyatri kliniğinde asistan olarak çalışıyordu. Genç kadının, asistanlığını yaptığı doktor tarafından 37 yaşındaki eski kaymakam M. B. İ.'nin çocuğu tedavi ediliyordu. Kliniğe gidip gelmeye başlayan kaymakam, İddiaya göre bu ziyaretler sırasında asistanla tanıştı. Whatsapp üzerinden T.Y'ye mesaj göndererek görüşmek istediğini söyleyen eski kaymakam, beklediği dönüşü alamadığında ise Kayahan'a ait 'Devamı var' şarkıyı gönderdi.

Kayahan'ın klibi taciz delili

M. B'nin ısrarlı davranışlarından bıkan mağdur kadın durumu çalıştığı klinikteki doktora iletti. Doktor, eski kaymakamı uyaran bir mesaj gönderdi.

Buna karşın tacizlerden kurulamayan ve savcılığa başvurarak şikayetçi olan genç kadın, kendisine gönderilen videoyu delil olarak sundu. Soruşturma devam ederken M. B, kadını takip etmeye başladı.

Başlatılan soruşturmada kadına kaymakam tarafından gönderilen video içerikleri incelendi.

Emsal bir dava açıldı

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan eski kaymakam Kayahan’ın şarkısının yer aldığı videoyu müştekiye yanlışlıkla gönderdiğini beyan etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda eski kaymakam hakkında dava açtı.

Hazırlanan iddianamede, eski kaymakamın gönderdiği videoyla elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçunu işlediğini kaydedildi.

İddianamede, M. B’nin her ne kadar videoyu kadına yanlışlıkla gönderdiğini iddia etmişse de video gönderme mesajından sonra müştekiye yanlışlıkla gönderdiğine dair herhangi bir mesaj göndermediği ve videoyu da yanlışlıkla gönderdiğini fark ettiğinde bu mesajı silmediği, bu nedenle şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu anlatıldı.

Kaymakamın cinsel taciz içerikli mesajı haricinde müştekiye konuşmak için mesaj göndermek ve müştekiyi takip etmek suretiyle ısrarlı hareketleriyle de Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçunu işlediği anlatıldı.

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