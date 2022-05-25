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Siyaset Emrinizi aldık, öğrenciye indirimi veto ettik genel başkanım
Siyaset

Emrinizi aldık, öğrenciye indirimi veto ettik genel başkanım

Öğrenci indirimini veto eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yurt çağrısına pişkin bir cevap verdi. Paylaşımı yaparken utanmayan İmamoğlu, 3 öğrenci yurdu açtığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 19:02:00 - 2022-05-25 19:04:00
Emrinizi aldık, öğrenciye indirimi veto ettik genel başkanım

2008 yılında belediyelerin öğrencilere burs vermesini engelleyen CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son yayınladığı videoda, "Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak, boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın, yurtlarınıza alın, onlar masum, onlar suçsuz..." açıklamasında bulunmuştu.

Öğrenci indirimini veto eden İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na utanmadan cevap verdi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için şirinlik yaptığı Kılıçdaroğlu'nun bu videosuna ilişkin paylaşım yaptı.

İstanbul ulaşımında öğrencilere yapılacak indirimi veto eden ancak utanmadan yurt yaptığını ve bu yurtları kendi yandaş derneklerine vereceğini söyleyen CHP'li İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB’ye kazandırdık. 2022’de 2 bin, 2023’te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız. İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3200 TL öğrenci yardımı sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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