  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Emre’den Cüneyt Çakır’a “Allah’tan kork”

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Serdar Aziz’in bir pozisyonda yerde kalmasının ardından hakem Cüneyt Çakır’a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 21:22:09 -
Emre’den Cüneyt Çakır’a “Allah’tan kork”

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Serdar Aziz’in bir pozisyonda yerde kalmasının ardından hakem Cüneyt Çakır’a tepki gösterdi. Bu itirazlar sonrasında Belözoğlu kırmızı kart ile cezalandırıldı.


Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın 24. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, Sörloth’un müdahalesi sonucu yerde kalınca yedek kulübesinde oturan Emre Belözoğlu hakem Cüneyt Çakır’a tepki gösterdi. Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre’yi ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı