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Spor

Emre Taşdemir’den Muslera ve Andeno’ye geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor’un sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, Galatasaray Urugaylı kalecisi Fernando Muslera ve Rumen forvet Florin Andone için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:50:13 -
Emre Taşdemir’den Muslera ve Andeno’ye geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor’un sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, Galatasaray Urugaylı kalecisi Fernando Muslera ve Rumen forvet Florin Andone için geçmiş olsun mesajı yayınladı.


Süper Ligin 27. haftasında dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’ya ve Florin Andero’ya dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları geliyor. Devre arasında Galatasaray’dan kiralık olarak Hes Kablo Kayserispor’a gelen Emre Taşdemir yaptığı paylaşımda, “Çok geçmiş olsun kaptan. Umarım en yakın zamanda sağlığına kavuşursun. Dualarım seninle” derken Andone için ise, “Geçmiş olsun Andone” ifadelerini kullandı.

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