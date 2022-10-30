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Gündem Emre Olur hakkındaki iddianame tamamlandı! İşte hakkındaki suçlamalar
Gündem

Emre Olur hakkındaki iddianame tamamlandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak tanıtılan Emre Olur hakkındaki iddianame tamamlandı. Olur'un, "örgüt üyeliği" ve Emre Erciş’in vurulmasını azmettirmek ile suçlandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 10:26:00 -
Emre Olur hakkındaki iddianame tamamlandı! İşte hakkındaki suçlamalar

 yeniakit.com.tr 

Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye iade edilen Emre Olur hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamenin detayları bir süredir mafya elebaşısı Sedat Peker'in basın danışmanı gibi çalışan Erk Acarer tarafından açıklandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Acarer, Olur hakkındaki dosyada gizli tanık ifadelerinin de bulunduğunu belirterek, "Kamuoyunda Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur iddianamesi hazırlandı! Buna göre TCK 220/2-3 ve TCK 37’den cezalandırılması istendi." dedi.

İki suçtan yargılanacak

Erk Acarer, iddianamenin detaylarını şöyle aktardı:

Olur’a atfedilen 2 suç, örgüt üyeliği ve Gazeteci Emre Erciş’in vurulmasını azmettirme! Bu suçlara ilişkin bir gizli tanık ifade vermiş.

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