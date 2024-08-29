Emre Mor'un yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi anlaşma sağladı...
Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncularla teker teker yolları ayıran sarı-lacivertlilerde sıra Emre Mor'a geldi. Antrenman performansı beğenilmeyen Emre Mor, satış listesine konulmuştu.
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor ile anlaştı. Mourinho'nun umudunu kestiği Emre Mor, Süper Lig ekibi Rizespor'un teklifini kabul etti.
HEMEN TRANSFER ETTİLER
Emre Mor konusunda pusuda bekleyen birçok kulüpten biri olan Rizespor, Mourinho'nun kararı sonrası hemen devreye girip Emre Mor'u ikna etti.
TRANSFER AÇIKLANACAK
Bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmek isteyen Rizespor yönetimi, Fenerbahçe ile görüşme halinde. Sarı-lacivertliler, Emre Mor'un sözleşmesini feshedip, transferde kolaylık sağlayabilir.