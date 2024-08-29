  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Emre Mor'un yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi anlaşma sağladı...
Spor

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi anlaşma sağladı...

Yeniakit Publisher
2024-08-29 11:05:00 -
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi anlaşma sağladı...

Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncularla teker teker yolları ayıran sarı-lacivertlilerde sıra Emre Mor'a geldi. Antrenman performansı beğenilmeyen Emre Mor, satış listesine konulmuştu.

 

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor ile anlaştı. Mourinho'nun umudunu kestiği Emre Mor, Süper Lig ekibi Rizespor'un teklifini kabul etti.

HEMEN TRANSFER ETTİLER

Emre Mor konusunda pusuda bekleyen birçok kulüpten biri olan Rizespor, Mourinho'nun kararı sonrası hemen devreye girip Emre Mor'u ikna etti.

TRANSFER AÇIKLANACAK

Bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmek isteyen Rizespor yönetimi, Fenerbahçe ile görüşme halinde. Sarı-lacivertliler, Emre Mor'un sözleşmesini feshedip, transferde kolaylık sağlayabilir.

Emre Mor'a Süper Lig'den talip
Emre Mor'a Süper Lig'den talip

Spor

Emre Mor'a Süper Lig'den talip

Emre Mor takımdan ayrılıyor mu?
Emre Mor takımdan ayrılıyor mu?

Spor

Emre Mor takımdan ayrılıyor mu?

Emre Mor'un milli takıma alınmama sebebi
Emre Mor'un milli takıma alınmama sebebi

Spor

Emre Mor'un milli takıma alınmama sebebi

Transferin gözdesi Emre Mor!
Transferin gözdesi Emre Mor!

Spor

Transferin gözdesi Emre Mor!

Emre’den beklenmedik garip yorum: Açıklama herkesi şaşkına çevirdi... Bu neyin kafası Emre Mor!
Emre’den beklenmedik garip yorum: Açıklama herkesi şaşkına çevirdi... Bu neyin kafası Emre Mor!

Spor

Emre’den beklenmedik garip yorum: Açıklama herkesi şaşkına çevirdi... Bu neyin kafası Emre Mor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23