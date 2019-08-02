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Emre Mor resmen Galatasaray'da

- Sarı-kırmızılı kulüp, İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcuyu bir yıllığına kiralık olarak transfer etti

02 Ağustos 2019 Cuma 13:55
Emre Mor resmen Galatasaray'da


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu Emre Mor'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Emre Mor'un geçici transferi konusunda Celta Vigo Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, İspanyol kulübüne kiralama bedeli olarak 600 bin avro ödeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, 22 yaşındaki hücum oyuncusunun ise 2019-2020 sezonu için net 725 bin avro ücret alacağı kaydedildi.

Galatasaray Kulübünün, yapılan anlaşma gereği 31 Mayıs 2020'ye kadar 8 milyon avro karşılığında Emre Mor'un bonservisini alma hakkına sahip olduğu da aktarıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:55
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