Emre Mor kafaları karıştırdı! Galatasaray'a transfer olduğu açıklanan Emre Mor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın transferini bitirdiği belirtilen Emre Mor'dan şaşırtan bir sosyal medya paylaşımı geldi. Emre Mor'un bağlı olduğu WBD Menajerlik şirketinin CEO'su Erik Alonso, genç oyuncunun Galatasaray'a transfer olduğunu Twitter hesabından 'Anlaşma tamamlandı' diyerek duyurmuştu. Emre Mor ise Eric Alonso'yu kastederek İngilizce "Bu adam kim?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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