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Emre Mor Galatasaray’a transfer oldu mu? Emre Mor kimdir?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri. WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını flaş olarak duyurdu.

30 Temmuz 2019 Salı 16:02
Emre Mor Galatasaray’a transfer oldu mu? Emre Mor kimdir?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri. WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını flaş olarak duyurdu. WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu Twitter hesabından 'Anlaşma tamamlandı' diyerek duyurdu.

Emre Mor kimdir?

Emre Mor 1997 doğumlu Danimarka’da dünyaya gelmiştir. Doğduğu ülke’nin takımı olan Danimarka Süper Ligi ekiplerinden FC Nordsjaelland U19 takımı’nda forma giymiş ve burada yıldızı parlamıştır.

Emre Mor Sürati, çok rahat adam eksiltmesi ve şutları ile başarısını sürdüren Emre Mor'un babası Türk annesi ise Makedonya'lıdır. Baba tarafından aslen Uşak İli Sivaslı İlçesi Tatar Kasabasındandır. 2016 yılında ise Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştır. Babası Ersoy Mor Danimarka'da sigortasız araç kullandığı ve kazaya sebebiyet verdiği gerekçesi ile 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Emre Mor'un Türkiye Milli Takımı'nı tercih etmesi için Fatih Terim sık sık Emre Mor'un babası ile görüşmüş ve babasının hapishane'de ıslak imzası alınarak Emre Mor milli takıma kazandırılmıştır.

17 Mayıs 2016 yılında annesi ve menajeri ile birlikte Kopenhag Türk Büyükelçiliğine giderek Türk Vatandaşı olduğunu ispat eden nüfus cüzdanını Konsolos Mustafa Güneş'ten almıştır. 2013 yılında antrenmanda ayağı kırılan Emre Mor bir daha futbol oynayamayacağı endişesi ile kendisine daha iyi bakmış ve uzun bir süre ayağında 2 kiloluk ağırlıklarla dolaşarak kendisini güçlendirmiştir. Halen Danimarka'da oynadığı takımının antrenmanlarına otobüs ile gidip gelmekte idi. 07 Haziran 2016 tarihinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile 53 milyon TL karşılığında transferinin gerçekleştirmiştir.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:02
  1. Uşak
  2. Sivas
  3. Emre Mor Galatasaray’a transfer oldu mu?
  4. emre mor kimdir
  5. Galatasaray transferleri

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