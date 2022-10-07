Emre Kongar'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset gündemini değiştiren başörtüsü yasa teklifi CHP'ye yakın isimler tarafından eleştirilmeye devam ediyor. Son olarak Emre Kongar CHP liderine tepki gösterdi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele 1 ekranlarında Prof. Dr. Emre Kongar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' hamlesine tepki gösterdi. Kongar, başörtüsü konusunda Kılıçdaroğlu'nun iki yanlışı birden yaptığını belirtti.

Kılıçdaroğlu iki yanlış yaptı

Kılıçdaroğlu'nun yanlışlarının üstünü örtemeyeceğini belirten Kongar, ''Türban olayını gündeme getirmesi iki sebepten dolayı yanlıştı. Bir gündemde değil. Çözülmüş sorun. İki daha büyük bir yanlış. Din konusunda bir madde bu. Bu kozu oynamaya kalkarsanız, o güreşi kazanmanız mümkün değil. Siz yasa önerdiniz, o da Anayasa önerdi. Haydi buyrun bakalım. İki yanlış üst üste! Olay budur. Kılıçdaroğlu yanlış yaptı diye ben üstünü örtmeye kalkmam. Bunun üstünü örtmek için bana baskı yapmaya kalkarlarsa orada durmam. Ne o gazetede yazarım ne o televizyonda konuşurum.'' diye tepki gösterdi.