Emre Kongar'dan İhsan Şenocak'a büyük edepsizlik! Haddini bil ihtiyar

Farklı cinsel yöneliminden dolayı parlatılan Ebrar Karakurt’un kimliğini özellikle ön plana çıkararak yaşam tarzı tartışmalarını tetikleyen muhalefet yazarları, gemi iyice azıya aldı. Lezbiyenliğin meşrulaştırılma gayretlerine tepki gösteren kanaat önderlerinin açıklamalarını diline dolayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, haddini fazlasıyla aştı. Sözde yazısında, milli-manevi değerlerin savunulmasından duyduğu rahatsızlığı gözler önüne seren Kongar, özetle şunları kaydetti:

“(…) Kupayı 2003’te Polonya’ya, 2019’da da Sırbistan’a finalde kaptıran kadın voleybolcularımız bu yıl Sırbistan’ı yenerek 2019’un rövanşını aldı.

Ama “Milli Gurumuzu” hazmedemeyenler de vardı.

Medyaya, “Milli başarıyı hazmedemediler: Gericiler de tek ses oldu” başlıklarıyla yansıyan tepkiler şöyle özetlenmiş:

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“Daha önce pek çok kez kadınları hedefine alan, AKP’ye yakınlığıyla bilinen İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi Başkanı İhsan Şenocak, şu paylaşımı yapmış:

“Hilaliyle ‘La ilahe illallah’ı, yıldızıyla ‘Muhammedurrasullah’ı remzeden BAYRAĞIMIZIN renginde ceddimiz Alparslan’dan Hüdavendigar’a bütün şehitlerin kanı var. BAYRAK bize ne için yaşayıp, hangi gaye uğrunda öleceğimizi hatırlatır. LGBT’cinin üzerinde olması şeref değil, zillettir.”

“Daha önce üniversiteler için ‘fuhuş yuvası’ diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da şu ifadeleri kullanmış”:

“Hani sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olması önemliydi? Lezbiyenlik ahlaklılık mıdır? Yavrularımızı tehdit eden lezbiyenliğe bulaşmış bu kupayı reddediyorum. Lezbiyenlik şampiyonlukla meşrulaşacaksa, dünya çapında başarılı bir hekim de organ mafyası ile çalışabilir öyle mi?”

“Müdafa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren de şöyle demiş”:

“Bizim Neye Sevinip Neye Sevinmeyeceğimizi, Neyi Tebrik Edip, Neyi Hoş Görmeyeceğimizi ALLAH ve Rasulü (Sav) Belirler, İslam Belirler. ALLAH’ın Haram Kıldığı Eşcinselliği-Çıplaklığı veya Herhangi Yasakladığı Birşeyi Hoş görmekten, Tebrik Etmektense Canımızı Al Ya Rabbi..”

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Cehalet, kör inanç ve çıkarcı siyaset buluştukları zaman birbirlerini destekliyor ve başta özgürlük, eşitlik ve adalet olmak kaydıyla, önüne çıkan bütün milli ve manevi değerleri yok ediyor!”