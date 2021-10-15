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Biyografi Emre Karayel kimdir? Emre Karayel kaç yaşında ve nerelidir?
Biyografi

Emre Karayel kimdir? Emre Karayel kaç yaşında ve nerelidir?

Emre Karayel kimdir? Emre Karayel kaç yaşında ve nerelidir? soruları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncu kadrosuna dahil olacağı söylenen ancak korona olan İlker Aksum’un yerine diziye dahil olacağının açıklanmasıyla birlikte merak edilir oldu. İşte Emre Karayel’in hayatı, kariyeri...

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:19:00 - 2021-10-15 15:20:24
Emre Karayel kimdir? Emre Karayel kaç yaşında ve nerelidir?

Emre Karayel 18 Ekim 1972 tarihinde Kadirli, Osmaniye’de doğdu. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne girdi. Bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçti. Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT’de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.

Emre Karayel nerede oynadı?

2000 yılında, TRT'de yayınlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel, 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda rol aldı. Karayel’in rol aldığı pek çok dizinin içerisinde en göze batanları Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu ve Canım Ailem oldu.

TV dizilerinin yanı sıra sinemaya da adım atan Karayel, ilk beyaz perde denemesini 2006 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği Polis ile yaptı. Polis'i 2007 yılında Zincirbozan, 2008 yılında Usta ve 2009 yılının en çok ses getiren yerli yapımlarından birisi olan Başka Dilde Aşk takip etti.

emre karayel

Sinema ve TV dizileri ile tanınmış olsa da tiyatrodan da asla kopmayan Karayel, Testosteron, Othello, Ghetto ve Azizname gibi tiyatro oyununda yer aldı. Emre Karayel 14 Haziran 2018-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında Çarkıfelek adlı yarışmayı Kanal D ekranlarında sunmuştur.

Emre Karayel hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Filmografisi

Son Yaz (2021) Fatih Doğanay

Söz Vermiştin (2019)

Kocaman Ailem (2018)

Düğüm Salonu (2018)

Çarkıfelek (yarışma) (2018-2020)

El Değmemiş Aşk (2016)

Arkadaşlar İyidir (2016)

Sesi Çok Güzel (2015) Sunucu

Akıl Kârı (2014) Sunucu

Usta (film) (2008)

Canım Ailem (2008) Ferdi

Kurtlar Vadisi Pusu (2007) Zafer Sasonlu

Tutsak (2007)

Zincirbozan (2007)

Polis (2006)

Körfez Ateşi (2005)

Kırık Kalpler Durağı (2005)

Gümüş (2005)

Sayın Bakanım (2004)

Ablam Böyle İstedi (2004)

Fişgittin Bey (2003)

Bir İstanbul Masalı (2003)

Kuzenlerim (2002)

Bizim Evin Halleri (2002)

Bir Beyin Oğlu (film) (1988)

Ablam Böyle İstedi (2000)

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