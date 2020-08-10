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Biyografi

Emre Gönlüşen kimdir, nerelidir? Emre Gönlüşen neden öldü?

Emre Gönlüşen vefat ettiği son dakika olarak açıklandı. Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti. Emre Gönlüşen kanser tedavisi görüyordu. Yaklaşık 3 ay önce hasta olduğunu öğrenen Gönlüşen, tedavi süreci hakkında sevenlerine Twitter üzerinden bilgi vermişti. Peki Emre Gönlüşen kimdir, nerelidir? Emre Gönlüşen kaç yaşındaydı?

Yeniakit Publisher
2020-08-10 08:28:00 -
Emre Gönlüşen kimdir, nerelidir? Emre Gönlüşen neden öldü?

Emre Gönlüşen; kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar üzerine çalışmalar yapmıştır. Emre Gönlüşen kariyer basamaklarını önce D Spor, Telesport, NTV Spor son olarak da beIN Sports ile tırmanmıştır. beIN Sports Program Müdürü Murat Caner Emre Gönlüşen’in hayatı kaybetmesine ilişkin olarak üzüntüsünü şu ifadelerde dile getirdi: "Emre Gönlüşen çalışmayı seven, hayatı seven ve tüm zorluklara rağmen tutunabileceği anı yakalayabilen harika bir insandı. Ailesine aşık bir aile babası. Sabahlara kadar konuşurduk. Müzisyendi. O çalar, söyler, ben dinlerdim".

Emre Gönlüşen kimdir?

Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da gözlerini aştı.. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarında iki yıl kadar diksiyon eğitimi gören Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme amacıyla yerel yayıncı kuruluşun ile görüşmeler sonucunda işe alındı ve böylelikle kariyer basamaklarının ilkini çıkmış oldu. Emre Gönlüşen; kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır. Mesleğinde daha yükseklere çıkmak isteyen Emre Gönlüşen, TV8’de yayınlanan İnter-Milan maçını anlatmış ve maç anlatımı büyük beğeni toplamıştı. Emre Gönlüşen kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde D Spor, Telesport, NTV Spor ve beIN Sports ile devam ettirmiştir.

 

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