Çıtır çıtır, çiğnenebilir ve yumuşak:  Popülerleşen bir yemek trendi!

İlk heyecan bir nebze azalmış olsa da, bu format cazibesini korumaya devam ediyor. Güney Kore'deki Paris Baguette ve A Twosome Place gibi büyük pastane ve kahve dükkanı zincirleri de bunun üzerine kendi versiyonlarını piyasaya sürdü. Gwangju merkezli bir pirinç keki markası olan Changeok'un balkabağı aromalı pirinç kekleri. Bu trend yeni çeşitlerle gelişmeye devam ediyor. Son zamanlarda, hafif çıtır bir dış katmanı yoğun, kremalı ve çiğnenebilir bir iç dolguyla birleştiren "tereyağlı pirinç kekleri" popüler hale geldi. Benzer şekilde, güneybatıdaki Gwangju şehrinde, uzun zamandır faaliyet gösteren pirinç krakeri markası Changeok da, ağırlığı, esnekliği ve giderek yumuşayan dokusunu vurgulayan geleneksel Kore pirinç krakerlerinin bir varyasyonu olan balkabağı injeolmi'siyle yeniden ilgi çekiyor. Sosyal medyada bu yemekler nadiren sadece lezzetleriyle sergileniyor. Bunun yerine, yapışkan bir yüzeyi ayıran bir el veya izleyicinin beklentisini karşılayacak kadar uzayan bir kek dilimi gibi "anlar" olarak yeniden yaratılıyorlar. Bu görsel dil, tekrarlayıcı olmasına rağmen, dokunsal duyuyu ekran aracılığıyla "tüketilebilen" bir deneyime dönüştürmede etkilidir. Bu değişim aynı zamanda genç tüketicilerin gıdaya yaklaşım biçimindeki daha büyük bir değişimi de yansıtıyor. Kısa videoların hakim olduğu bir ekosistemde, yemek deneyimi artık masada değil, doğrudan ekranda başlıyor. Dijital ortamda tam olarak aktarılamayan tadın aksine, doku kolayca görsellere "çevriliyor" ve anında algılanıyor. Bu anlamda doku, yeme eyleminin kendisi ile dijital alandaki aracılı beklenti arasında bir köprü görevi görerek, yiyeceği tüketilmeden önce bile deneyimlenebilecek bir şeye dönüştürüyor. Güney Kore'deki Starbucks, ülke genelindeki mağazalarında Aerocano içeceklerini satışa sundu. Benzer bir eğilim Güney Kore'deki içecek pazarını da şekillendirmeye başlıyor. Geçtiğimiz ay Starbucks Kore, havalandırma teknolojisi sayesinde ultra ince baloncuklarla zenginleştirilmiş bir Americano çeşidi olan Aerocano'yu tanıttı. Şirket, içeceğe hava katarak, tadı önemli ölçüde değiştirmeden içme hissini değiştirdi ve daha hafif ve yumuşak bir kahve deneyimi yarattı. Piyasanın tepkisi hızlı oldu. Sadece bir hafta içinde, içecek 1 milyon bardak satış rakamını aşarak, Güney Kore'de markanın tarihindeki en hızlı satılan buzlu içecek oldu. Paik's Coffee ve Compose Coffee gibi rakipler, köpüğe dayalı benzer versiyonları hızla piyasaya sürerek, dokunun ülkenin son derece rekabetçi kahve sektöründe yeni bir rekabet "savaş alanı" haline geldiğini gösterdi. Dokuya önem verme eğilimi sadece tatlılar veya içeceklerle sınırlı değil; Güney Kore'deki mevsimlik mutfak kültürüne de yayılmış durumda. Baharın gelmesiyle birlikte, bebek ahtapot (jjukkumi) ve buz balığı gibi malzemeler, yalnızca lezzetleri için değil, aynı zamanda benzersiz dokuları için de internette yeniden ilgi görmeye başladı. Mart ile Mayıs ayları arasında Güney Kore'nin batı ve güney kıyı bölgelerinde hasat edilen Jjukkumi balığı, hafif çiğnenebilir, sert ve gevrek bir doku sağlayan yumurta dolu baş kısmı nedeniyle oldukça değerlidir. Bu, Kore mutfağında uzun zamandır sevilen bir lezzet. Son zamanlarda, "mükemmel kıvamı" elde etmek için nasıl hazırlanacağını gösteren kısa videolar viral oldu ve tanıdık bir malzemeyi sosyal medya fenomeni haline getirdi. Bu arada, yalnızca ilkbaharın başlarında kısa bir süre için ortaya çıkan küçük, saydam balıklar olan buz gobileri de benzer bir eğilim izliyor. Yumuşak, neredeyse jelatinimsi dokuları, özellikle çiğ olarak yenildiklerini gösteren videolarda, onları merak konusu haline getirdi. Her durumda, yemeğin kendisi yeni değil. Değişen şey, şekillendirilme ve yayılma biçiminde yatıyor. Inha Üniversitesi'nde tüketici bilimleri uzmanı olan Profesör Lee Eun-hui, Güney Kore'nin atıştırmalık ve tatlı pazarını, hızlı bir deneme ve kabul döngüsüyle yönlendirilen, dünyanın en dinamik pazarlarından biri olarak tanımlıyor. Özellikle 20'li ve 30'lu yaşlardaki genç tüketiciler, çevrimiçi olarak karşılaştıkları trendlere daha açık ve bunları denemeye daha istekli olduklarından, bu trendlerin hem yayılmasını hem de azalmasını hızlandırırlar. Uzmanlar gelecekte bu trendin, sertlik gibi tekil duyumların ötesine geçerek, tek bir ürün içinde bir araya getirilmiş birden fazla zıt dokuya sahip daha karmaşık yapılara doğru ilerleyeceğini öngörüyor. (SCMP)