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Emre Durmuş ve Yağmur Arat kimdir

Emre Durmuş ve Yağmur Arat ayrıldı mı dünyayı birlikte gezmekten vaz mı geçtiler? Emre Durmuş ve Yağmur Arat sosyal medyada gündem olunca Emre Durmuş ve Yağmur Arat kim olduğu merak ediliyor. Uzun süredir birlikte dünyanın farklı yerlerini geçen ünlü Youtuber'lar Emre Durmuş ve Yağmur Arat birlikliklerine son verdikleri öğrenildi. Emre Durmuş ve Yağmur Arat, şehir hayatından uzaklaşıp, balta girmemiş ormanları, doğanın birbirinden harika yaratılmış güzelliklerini fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyorlar. Emre Durmuş ve Yağmur Arat, yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından takipçilerine paylaşıyor. Peki Emre Durmuş ve Yağmur Arat kimdir?

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:14
Emre Durmuş ve Yağmur Arat kimdir

Emre Durmuş ve Yağmur Arat ayrıldı mı dünyayı birlikte gezmekten vaz mı geçtiler? Uzun süredir birlikte dünyanın farklı yerlerini geçen ünlü Youtuber'lar Emre Durmuş ve Yağmur Arat birlikliklerine son verdikleri öğrenildi. Emre Durmuş ve Yağmur Arat, şehir hayatından uzaklaşıp, balta girmemiş ormanları, doğanın birbirinden harika yaratılmış güzelliklerini fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyorlar. Emre Durmuş ve Yağmur Arat, yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından takipçilerine paylaşıyor. Peki Emre Durmuş ve Yağmur Arat kimdir? 

Emre Durmuş ve Yağmur Arat kimdir? 

Emre Durmuş, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünü kazanıyor ve İstanbul'a yerleşiyor. Ancak üç yılın ardından içindeki seyahat aşkını bastıramıyor ve evindeki tüm eşyaları satıp/dağıtıp hem işini hem de okuduğu üniversiteyi bırakıyor. Dünya turuna neredeyse parasız çıkan Emre, ilk başlarda düşük bütçelerle seyahat ediyor. Yazdığı blog yazıları ve hikayeleri sayesinde hayatına seyahat blogger'ı olarak devam ediyor.yazdığı blog yazıları ve hikayeleri sayesinde hayatına seyahat blogger'ı olarak devam ediyor 

Yağmur Arat, 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama mezun oldum ve dolu dolu, eğlenceli bir üniversite hayatı geçirdikten sonra mezuniyeti kutlamak adına interrail yapmış. Nerden bilebilirdi ki, interrail ile yapacağı seyahat hatayının bir dönüm noktası olacağını. Yağmur Arat “O zamanlarki düşüncem senede bir para biriktirip yurtdışına gider gezerimdi sadece. Daha sonra herkes gibi iş hayatına atıldım.” diyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:14
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