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Emre Demir U16 Milli takıma davet edildi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir U16 Milli Takımı 01-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, Polonya’da oynayacağı UEFA U16 Gelişim Turnuvası müsabakaları aday kadrosuna davet edildi.

26 Mart 2019 Salı 08:51
Emre Demir U16 Milli takıma davet edildi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir U16 Milli Takımı 01-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, Polonya’da oynayacağı UEFA U16 Gelişim Turnuvası müsabakaları aday kadrosuna davet edildi.


Açıklanan aday kadroya İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 12.00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde toplanacak.


U16 Milli Takım kaptanlığını yapan ve Türk futbolunun gözdesi olan genç oyuncu Emre Demir, Polonya’da oynanacak olan Polonya, Kolombiya ve Yunanistan maçlarında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. 23 kez milli formayı giyen Emre Demir, 6 gol sevinci yaşadı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 08:51
  1. doğa

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