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Emre Bol, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a seslendi: Yolun sonuna geliyorsun

Futbol yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin Zenit'e 3-1 kaybettiği karşılaşmayı yorumlarken teknik direktör Ersun Yanal'ı da sert sözlerle eleştirdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:44
Emre Bol, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a seslendi: Yolun sonuna geliyorsun

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Zenit'e 3-1 kaybederek elendiği maçın ardından Emre Bol, A Spor'da Ersun Yanal'ı eleştirdi.

"Ersun hoca kusura bakma ama yavaş yavaş yolun sonuna geliyorsun''

Ersun hoca kusura bakma ama yavaş yavaş yolun sonuna geliyorsun. Nisan ayında daha önce Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. Çok iyi kadro vardı ve bu kadroyu iyi kullandı. Ancak bu zamanki kadro ve futbol dünyası farklı. Elinde öyle bir kadro yok artık.

"Ersun hocanın kendisini yenilemesi lazım''

Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Gol atamasa da 3. bölge oyununu oynayabilen bir yapıya sahip. Ancak savunma kısmı ne olacak? Arka tarafta ne yaptığını bilmeyen bir Fenerbahçe var. Acaba Ersun hoca savunma oyuncularını hiç çalıştırmıyor mu? Anlamak mümkün değil. Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır. Yok ya! Fenerbahçe savunma da yapar, savunma da yaptırır. Böyle bir futbol yok kardeşim. Ersun hocanın kendisini yenilemesi lazım. Yenilemezse jubilesine yaklaşır. Bir daha da rüyasında görür Fenerbahçe'yi.

"Tolgay'ın ne yaptığına bakmak lazım''

Tolgay oyuna girdikten sonra fena oynamadı. Orta sahayı yönetti. Ancak Tolgay, takım skoru korurken iyi performans gösteriyor ama Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı varken Tolgay'ın ne yaptığına bakmak lazım.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 00:44
  1. Emre Bol
  2. Fenerbahçe
  3. Ersun Yanal
  4. Teknik Direktör
  5. Zenit
  6. UEFA Avrupa Ligi

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