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Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı konuştu!

A Milli Takımın İzlanda maçı öncesi Keflavik Havalimanı'nda skandal prosedürlere maruz kalmasının ardından Emre Belözoğlu'na fırça uzatarak büyük bir gerilime neden olan Corentin Siamang, "Üç saat beklemelerinin benimle bir alakası yok! Yani gençler sakin olalım, tuttuğum bir tuvalet fırçası değil" dedi.

11 Haziran 2019 Salı 12:58
Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı konuştu!

İzlanda'da Emre Belözoğlu'nun gazetecilere konuştuğu esnada fırça uzatarak büyük bir gerilime neden olan Corentin Siamang, olayların nasıl geliştiğini anlattı.

NTV Spor'un haberine göre, 26 yaşındaki Belçikalı Siamang, İzlanda'dan Belçika'ya dönmek için uçağını beklediği sırada A Milli Takım kafilesinin geleceğini öğrendiğini ve böyle bir şey yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Facebook sayfasından olayın detaylarını anlatan Siamang, tamamen mizah amaçlı bir davranış olduğunu ve hakaret etme niyetinin bulunmadığını belirtti.

Corentin Siamang'ın Facebook'ta anlattıları şu şekilde:

"Arkadaşlar İzlanda'da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika'ya olan uçağımı beklerken, Türkiye Milli Takımı'nın havaalanına geleceğini kazara duydum. Aniden çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi.

Milli takım kaptanı ile röportaj yapmak için güvenlik tarafından fark edilmemeyi başardım. Gazeteciler ise ne yazık ki beni kaptanlarına tuvalet fırçası ile soru sorduğumu düşündü. Skandal bir anda bütün Türk kanallarında ve Türk medyasındaydı! Hatta olay daha ileri gitti ve Dışişleri Bakanı tweet bile attı.

"Tuttuğum bir tuvalet fırçası değil"

Bu çılgınlık sona ermedi ve taraftarlar 'kaptanlarına tuvalet fırçası uzatmamı' kabul edilemez ve utanç verici buldu ve sosyal medyada beni aramaya koyuldu. Şansıma bir milyon takipçili bir sayfa bir İzlandalıyı günah keçisi olarak belirledi. Adamcağızın hesabına binlerce nefret mesajı gönderildi.

Ayrıca üç saat beklemelerinin benimle bir alakası yok! Yani gençler sakin olalım, tuttuğum bir tuvalet fırçası değil, (temiz) bir bulaşık fırçası, bu mizahtır, ona hakaret etmedim, bir insana bulaşık fırçası ile yaklaşmamı yasaklayan bir kanun da yok, ona basitçe 'Fransa karşısındaki büyük maçtan sonra nasıl hissediyorsunuz' diye sordum. Son olarak bulaşık fırçası mikrofon olarak kullanmak için tuvalet fırçasından daha uygun!"

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:58
  1. Emre Belözoğlu

YORUM YAZ

  • mahaoagamahaoaga40 dk önce
    Bu gibiçukur Belçikalılar havaalanlarında çantalarında bulaşık fırçalarıyla mı dolaşıyor da hemen oracık da o alçakça kararı verip uygulamış? Yersen!
  • YusufYusuf42 dk önce
    Tuvalet değil, bulaşık fırçası!Normal şartlarda olsa Emre gibi futbolun ahlaksızlık sembolü bir adamın ağzına tuvalet fırçası iltifat bile sayılır.
  • JurnalJurnal50 dk önce
    81 milyon sana fırça yerine BAŞKA BİŞEY UZATIR...BELÇİKA ÜZERİNDEN İZLANDAYA UZANIR!B#K HERİF!!!
  • EKOLL EKOLL 53 dk önce
    Türk ve islâm düşmanları her yerde ve biikte. İzlanda da bir Belçikalı. Ne alaka?
  • MuratMurat1 sa önce
    Belcika ya saves Ilan edelim
  • Yamyam Vikingler yüzyıllar sonra aynen devamYamyam Vikingler yüzyıllar sonra aynen devam1 sa önce
    Aloo, burası medeni avrupa..

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