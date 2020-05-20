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Spor

Emre Belözoğlu yıldız ismi ikna etti! Fenerbahçe transferi bitirdi

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de adından söz ettiren İrfan Can Kahveci'ye kanca attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:04:00 - 2020-05-20 23:07:29
Emre Belözoğlu yıldız ismi ikna etti! Fenerbahçe transferi bitirdi

Fenerbahçe'nin özellikle İrfan Can'daki ısrarı sürüyor. Hatta kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, ikili ilişkilerinin iyi olduğu Gümüşdağ ve İrfan Can ile görüştü bile.

Emre Belözoğlu transferi bitiriyor

Ligde iddiasını sürdüren Başakşehir'e zarar gelmemesi için bu görüşmeyi gizli tutan Emre Belözoğlu'nun, Gümüşdağ'a "Başkanım, şampiyon olamazsanız İrfan'ı bize verin. Kariyerime iyi bir kadroyla başlamak istiyorum. Desteğinize ihtiyacım var" dediği, Gümüşdağ'ın da Emre'ye "Sezon sonu görüşelim" dediği öğrenildi.

Belözoğlu, 24 yaşındaki İrfan Can'ı ise "Artık büyük takımda oynama zamanı geldi" diye ikna etmeye çalışıyor.

Menajeri de sıcak bakıyor

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transferinde kilit isimlerden biri de oyuncunun menajeri Ömer Koray Uzun olacak.

Daha önce Harun Tekin, Berke Özer ve Barış Alıcı gibi isimleri sarı-lacivertli kulübe getiren FIFA menajeri Uzun'un iyi bir Fenerbahçeli olduğu ve Ali Koç ile yakın ilişkisi biliniyor. Uzun'un hem Koç'a destek olmak hem de eski hatalı transferleri telafi etmek için İrfan'ı Fener'e getireceği belirtiliyor.

Transferin sezon sonunda resmen açıklanması bekleniyor.

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