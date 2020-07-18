Emre Belözoğlu tek isteğini açıkladı

Türk futbol tarihine damga vuran oyuncuların başında gelen Emre Belözoğlu, büyük olasılıkla kariyerinin son derbi maçına yarın Beşiktaş karşısında çıkacak.

Futbolculuk yaşamında özel bir yere sahip olacak karşılaşma öncesi neler hissettiğini Hürriyet’e anlatan tecrübeli futbolcu, “Futbolu o kadar seviyorum ki, her maça, ilk maçıma çıkıyormuş gibi aynı heyecanla çıktım. Pazar günü de yüreğimdeki duygular aynı olacak. Benim için her maç önemlidir” ifadelerini kullandı.

İlk 11'i çok isterim

Beşiktaş derbisinin önümüzdeki Avrupa Ligi’ne katılma yolunda büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Emre, “Büyük ihtimalle bu senin son derbi maçın olacak. Son derbine ilk 11’de sahaya çıkacak mısın?” sorusu üzerine, “Tabii ki çok isterim ancak kararı Tahir Hoca veriyor. Bana forma verirse Beşiktaş karşısında oynamayı çok isterim’ karşılığını verdi. 39 yaşındaki futbolcu, “Sezon sonu kararımı verdiğimde gözüm arkada kalmasın yeter. Tek istediğim bu” diyerek sözlerini noktaladı. Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Emre Belözoğlu, 2 gol atarken, 5 tane de asist yaptı.