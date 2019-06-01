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Emre Belözoğlu kararını açıkladı

A Milli Futbol Takımı Antalya kampını sürdürürken, kaptan Emre Belözoğlu kariyerine ilişkin açıklamada bulundu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:41
Emre Belözoğlu kararını açıkladı

A Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu, Antalya'da önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu geleceği hakkında konuşurken, 'Sezonun bitmesiyle beraber bazı yorgunluklar da oluyor ama bizler en iyi şekilde çalışacağız. Fransa favori takım ama onların için de hiç kolay bir maç olmayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaş ilerledikçe karşınızdaki engeller de artıyor. Hayatımda ailemden sonra vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Milli takımdan sonra bir karar vereceğim, ya bırakacağım ya da 1 sene daha futbol oynayacağım..' ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:41
  1. Antalya
  2. Emre Belözoğlu
  3. A Milli Takımı
  4. Fransa
  5. Milli takım

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